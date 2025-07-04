Капитальный ремонт 3 МКД ведется в поселке Новоселки городского округа Кашира

В городском округе Кашира в 2025 году запланирован капитальный ремонт в 34 многоквартирных домах (МКД). Всего в этом году запланирован ремонт кровель в 15 МКД, замена инженерных систем в 13 МКД, ремонт подвального помещения в 4 МКД, фундамента в 8 МКД, замена перекрытий в 2 МКД, замена балконных плит в 3 МКД и в 9 МКД ремонт фасада, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В поселке Новоселки по 3 адресам на улице Центральная, д. д. 28, 29 и 30 подрядчик приступил к работам. Сотрудники организации проводят работы по ремонту фундамента и восстановлению строительных конструкций. Завершение работ запланировано до конца сентября.

Программа капитального ремонта домов в Московской области находится под особым контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева. Посмотреть, включен ли дом в программу капитального ремонта, и узнать сроки проведения работ, можно на сайте Фонда капитального ремонта Московской области по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.