К фасадным работам в рамках капремонта школы искусств приступили в Дзержинском

Фасад здания МБУДО «Детская школа искусств» в Дзержинском не ремонтировался порядка 20 лет. Строители приступили к работам после завершения капитального ремонта кровли.

«Более 19 лет фасад здания не ремонтировался. В этом году нам в качестве спонсорской помощи подарили новую неоновую вывеску. Размещать ее на старый фасад не хотелось, было решено сначала его обновить. Комплексные ремонтные работы нам удалось осуществить при поддержке городской администрации», — рассказала директор Детской школы искусств Надежда Удельнова.

Она отметила хорошую работу подрядной организации, благодаря чему здание школы приобрело свежий и обновленный вид. В ближайшее время в учреждении планируют заменить систему вентиляции.

В МБУДО «Детская школа искусств» города Дзержинский занимаются около 470 воспитанников по 6 направлениям. Наиболее востребованное — изобразительное искусство. Пользуются популярностью и направления, связанные с музыкой: фортепиано, вокал, гитара. Ученики ДШИ неоднократно становились лауреатами и призерами различных фестивалей и конкурсов.

«Я считаю, что детские учреждения должны быть самыми лучшими. Мы будем к этому стремиться и стараться делать все для того, чтобы детям хотелось сюда приходить», — резюмировала директор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.