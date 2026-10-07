Юрист рассказала, что проверить перед покупкой загородного дома

Юрист, земельный аналитик Светлана Гринькова посоветовала покупателям дома с участком проверить документы, историю собственности и ограничения на землю, сообщает «РБК Недвижимость» .

Необходимо запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости не старше пяти дней и обновить перед сделкой. Далее стоит сверить владельцев, кадастровый номер, адрес, площадь, назначение и этажность дома, категорию, разрешенное использование и границы земли. Впоследствии важно изучить документы о приобретении и историю перепродаж.

Эксперт рекомендует проверить дееспособность продавца: справки из диспансеров не гарантируют ее на момент сделки. Также имеет смысл уточнить полномочия представителя и подлинность доверенности через Федеральную нотариальную палату. Для имущества, купленного в браке, нужно нотариальное согласие супруга.

При детских долях, по словам Гриньковой, нужно проверить разрешение опеки и его условия; сделка обычно требует нотариуса. При маткапитале важно выяснить, выделены ли доли семье. Кроме того, можно проверить долги, банкротство и споры продавца через службу судебных приставов, реестр банкротств и сайты судов, сверяя личные данные.

Изучение генплана и сервиса «Градостроительная проработка онлайн» Национальной системы пространственных данных также может оказаться полезным. Отсутствие ограничений на карте не гарантирует их отсутствия: стоит уточнить сведения у уполномоченных органов.

Кроме того, важно проверить документы на подключение электричества, газа и воды, мощность, лицевой счет, пломбу счетчика, обслуживание газового оборудования. Для скважины можно запросить паспорт, заключила специалист.

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