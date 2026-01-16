Юрист назвала, каков шанс у жителей поселка Истры отстоять обещанный парк в суде

Шансов на победу в суде у жителей КП «Ла-Манш» в подмосковной Истре, которые пытаются отстоять парковую зону, практически нет, сообщила РИАМО партнер юридической компании «Мокров и Партнеры» Анастасия Елисеева.

«На мой взгляд, если права жильцов на парковую зону никак документально не оформлялись, договоры не содержат обязательств продавца передать жильцам парковую зону в общее пользование, шансы на оспаривание продажи парковой зоны невелики. Несение расходов на содержание чужого имущества — уход жителей за парком — никак не меняет правовой режим спорной парковой зоны», — заявила Елисеева.

Возможно, жильцы могут рассмотреть вопрос о взыскании ущерба с застройщика в виде разницы между уплаченной суммой и фактической ценой дома и земельного участка, учитывая отсутствие парка, добавила юрист.

По ее словам, тот факт, что на момент реализации участков и домов парк уже существовал, уменьшает шансы жителей на взыскание возмещения. Кроме того, важно иметь в виду, что прошло около 10 лет, сроки исковой давности могли истечь.

Елисеева отметила, что для понимания четкой картины нужно внимательно изучить документы: разрешительную документацию, план территории, историю перехода прав на спорную парковую зону, что предусмотрено договорами с жильцами.

Ранее жители коттеджного поселка «Ла-Манш» в Истре пожаловались на то, что их парковую зону, которая должна была быть общедоступной зоной отдыха, поделили на участки и продают.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.