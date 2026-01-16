Жители поселка в Истре жалуются, что парковую зону отдали под застройку

Жители коттеджного поселка Ла-Манш в подмосковной Истре, пожаловались в редакцию РИАМО на то, что их парковую зону, которая должна была быть общедоступной зоной отдыха, поделили на участки и продают.

Люди заселились в дома в Ла-Манше 10 лет назад. На момент продажи участков застройщик указывал прилегающую к поселку парковую зону как его особенность. Покупатели ожидали, что у них будет свободный доступ к этой общественной территории.

«Были организованы разные дачные некоммерческие партнерства, часть жителей даже оплатила взнос, но их не приняли в ДНП. То есть собственниками были разные ДНП, а фактические жители не были приняты в ДНП и лишались собственности», — заявила местная жительница Елена Баринова.

В 2025 году собственников частных коттеджей в поселке Ла-Манш удивила новость о том, что парковая зона поделена на участки и продается. По имеющейся информации, территорию, которая считалась общественной, размежевали на 30 участков.

«Выяснилось, что территории, которые принадлежали НП ОЗУ „Онуфриево“, были размежеваны кратно и перепроданы ИП Иванову и „физикам“, а также другим юрлицам», — добавила Баринова.

Жители коттеджного поселка и обратились в суд. Перечень их требований очевиден:

Сохранить общественные зоны в совместном владении;

Иметь в совместном владении дороги, все коммуникации и инфраструктуру поселка;

Влиять на управление поселком, видеть прозрачность всех расходов на содержание, нанимать управляющего, иметь право требовать отчетность и прочее.

Стали известны предварительные итоги заседания. В ходе него суд рассмотрел ходатайства истцов: об уточнении исковых требований в связи с межеванием земельных участков и образованием новых; о привлечении соответчиков, которым было реализовано имущество общего пользования.

Суд истребовал из архива городского округа Истра проект планировки территории ДНП Онуфриево. К процессу были присоединены другие собственники земельных участков, которые письменно выразили на то желание.

РИАМО обратилось за комментарием в администрацию Истры. В пресс-службе местных властей отметили, что данный вопрос — к КП Ла-Манш и не относится к администрации.

