Юрист научил россиян возвращать деньги за некачественный ремонт

Бывают ситуации, когда россияне нанимают бригаду специалистов для проведения ремонта дома, а когда они завершают все манипуляции и уезжают, в проделанной работе находятся недочеты. Исполнитель обещает все исправить, но пропадает, перестав отвечать на звонки. Что делать в такой ситуации и как вернуть деньги, в разговоре с РИАМО объяснил юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского Английского клуба Вячеслав Печников.

Подготовка к возврату денег

Специалист рекомендовал начинать процесс с тщательной подготовки документации. По словам Печникова, важно собрать все доступные материалы: контракт, смету, акты выполненных работ, квитанции, банковские переводы, даже сообщения из переписки. Любой документ, подтверждающий оплату данных работ, будет полезен. Одновременно, по его словам, необходимо зафиксировать обнаруженные дефекты: сделать качественные фотографии, записать видео, при возможности зафиксировать на диктофон комментарии мастера, признающего недостатки.

Далее следует этап официального обращения. Многие ограничиваются устными претензиями по телефону или в переписке, что впоследствии в суде оказывается недостаточным, пояснил юрист.

По словам специалиста, необходима официальная претензия в письменном виде. В ней подробно нужно описать все недостатки, сделать ссылки на договор и четко формулируются требования: возврат части средств, исправление недочетов, аннулирование договора с полным возвратом уплаченной суммы.

Юрист подчеркнул, что данный документ предпочтительнее отправлять не через мессенджеры, а заказным письмом с уведомлением о вручении или передавать лично под подпись, чтобы иметь подтверждение факта уведомления подрядчика.

Что делать в случае отказа

Если в ответ поступает отказ или утверждение, что все сделано правильно, может потребоваться привлечение независимого специалиста. Печников видит в технической экспертизе эффективное средство давления в спорной ситуации.

«Пригласите независимого эксперта, он оценит качество работ и напишет заключение. Если там черным по белому сказано, что нарушены технологии или нормы, разговор сразу меняется. У вас уже не эмоциональная жалоба, а документ, на который можно опираться», — объяснил эксперт.

Затраты на экспертизу, в случае положительного решения спора, могут быть включены в сумму возмещения.

Юрист также отметил, что правовой статус исполнителя имеет большое значение. Если ремонтные работы выполняются компанией или индивидуальным предпринимателем, применяются нормы закона о защите прав потребителей.

«В этой связке у заказчика довольно сильная позиция. Можно требовать не только возврата денег, но и неустойку за просрочку, компенсацию морального вреда и штраф за отказ решить вопрос добровольно, — перечислил он. — Плюс по потребительским искам до определенной суммы не платится госпошлина. Это снижает порог входа в судебный процесс».

Если работали с частником

В ситуациях, когда ремонт выполнялся частными лицами без статуса ИП, применяются те же методы защиты прав, но в данном случае необходимо руководствоваться положениями о бытовом подряде.

«Договор, претензия, экспертиза, иск в суд — схема не меняется. Просто иногда сложнее доказать сам факт договора и размер оплаты, поэтому так важны расписки, переводы с пометкой „за ремонт“, переписка, где мастера обсуждают цену и объем работ», — добавил Печников.

Специалист подчеркнул важность своевременного реагирования на проблему, так как часто люди мирятся с дефектами в течение длительного времени, а затем обнаруживают, что сроки исковой давности по некоторым требованиям истекли.

По мнению юриста, большинство конфликтов не доходят до судебного разбирательства. Часто правильно оформленная претензия, вежливое общение и демонстрация наличия у заказчика экспертного заключения и необходимых документов мотивируют исполнителя к поиску компромисса — к частичному возврату средств или исправлению недочетов. Главное — не игнорировать некачественно выполненный ремонт.

