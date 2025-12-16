«Я мошенница»: пенсионерка из Самары продала квартиру, а теперь требует ее назад

Пенсионерка из Самары продала квартиру по «схеме Долиной», а затем потребовала жилье назад. При этом она призналась покупательнице в том, что является мошенницей, сообщает Baza .

В 2023 году Наталья наткнулась на объявление о продаже «однушки» с мебелью. Она познакомилась с хозяйкой жилья, та радушно ее приняла и рассказала о причинах продажи.

По словам пенсионерки, она собралась переезжать в загородный дом. Женщина рассказала, что ее не пугают трудности, что она любит убирать территорию сама, ведет здоровый образ жизни и даже обожает рыбалку. Она уточнила, что продать жилье решила ради сына, которому хочет помочь материально.

Наталья поверила в ее рассказ и приобрела квартиру за 3,1 млн рублей. После продажи пенсионерка заявила, что деньги от сделки передала мошенникам. Она отказалась съезжать и заявила, что покупательница не сможет ничего с этим сделать.

Во время судебных разбирательств пенсионерка созналась в том, что обманула покупательницу. Суд встал на сторону Натальи, оставив ей квартиру.

Однако пенсионерка решила оспорить это решение. По словам Натальи, женщина все еще «играет в театр»: она заявляет о плохом самочувствии и не приходит на заседания, но сама при этом бодро гуляет по улице.

Ранее стало известно, что многодетная семья из Оренбурга уже больше года не может заселиться в приобретенную квартиру. Продавец недвижимости использовал «схему Долиной» и потребовал суд вернуть ему жилье.

