Ивлеева с мужем Бегаком распродают недвижимость в России из-за падения доходов

Блогерша Анастасия Ивлеева и ее супруг Филипп Бегак распродают недвижимость в России. Она продала двухкомнатную квартиру родителей в Ленобласти, а мужчина снизил стоимость двухэтажного дома на четыре млн рублей в Новой Москве из-за падения доходов его бизнеса, сообщает Mash .

В феврале Ивлеева реализовала 44-метровую «двушку» отца и матери во Всеволожском районе Ленинградской области. Она была продана менее, чем за пять млн рублей.

Бегак сделал скидку на дом, выставленный на продажу летом 2025 года, в ДСК «Советский писатель» в Новой Москве на четыре млн рублей. Он готов продать имущество за 64 млн рублей.

Площадь дома — 420 «квадратов». Он двухэтажный. Покупателю достанется гостиная с камином, мастерские на участке, гараж на два автомобиля, помещение для помощников. Также есть четыре спальни и три ванные. Площадь участка — 12,5 соток.

Средства семье могли понадобиться из-за вероятных проблем с бизнесом Бегака. Чистая прибыль фирмы мужчины «СК Фронтон» в 2024 году упала на 92%, с 15,2 до 1,2 млн рублей. Также у мужчины есть штраф на 605 тыс. рублей от ФНС. Возможная причина — несданная отчетность.

До этого пара рассказывала, что их ферма «Чегеря», на восстановление которой они потратили шесть месяцев, доход практически не приносит.

