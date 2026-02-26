Хуснуллин: в России нужно строить более дешевое жилье

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в стране нужно строить более дешевое жилье. Для этого необходимо развивать сегмент домокомплектов, сообщает ТАСС .

По его словам, такая работа должна проводиться в России, чтобы увеличить доступность жилья для граждан. Власти планируют помогать в этом.

«При наличии финансирования мы настроены помогать в том числе и производителям домокомплектов, включая деревянное домостроение», — заявил Хуснуллин.

Он уверен, что для высокого темпа индивидуального строительства нужно развивать градпотециал и вовлекать земельные участки. Важная часть работы — коммунальная инфраструктура, в том числе и льготное подключение к электричеству.

Ранее эксперт в области недвижимости Инна Семко отметила, что изменение ключевой ставки и текущие условия предоставления ипотеки оказывают влияние на решения девелоперов, а также на динамику строительства. Она считает, что цены на новостройки вырастут.

