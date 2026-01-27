Эксперт оценила вероятность дефицита жилья из-за сокращения строительства в РФ

Эксперт Семко: недостатка жилья или снижения предложения в РФ нет

Изменение ключевой ставки и текущие условия предоставления ипотеки оказывают влияние на решения девелоперов, а также динамику строительства. Приведет ли это к значительному сокращению количества нового жилья в России, АБН24 рассказала эксперт в области недвижимости Инна Семко.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин до этого обеспокоился тем, что есть риски уменьшения объемов ввода жилья в РФ в 2028-2029 годах. Он связал подобную вероятность с цикличностью строительного рынка, реакцией застройщиков на изменения параметров ипотеки, ключевой ставки. Эти факторы оказывают влияние на инвестиционные решения, темпы запуска новых проектов.

Семко отметила, что с точки зрения государства, цели которого связаны с обновлением жилья, реновацией, сносом устаревших зданий, падение объемов строительства и правда вызывает беспокойство. Это может замедлить процессы обновления городской среды, в частности, в отдельных регионах.

При этом угрозы острого недостатка жилья или резкого уменьшения предложения в РФ не заметно. В прошлом рынок существовал и при значительно меньшем количестве новостроек. Демографическая ситуация не выросла, поэтому недостатка жилья не будет.

При этом, вероятное уменьшение объемов ввода окажет влияние на первичный рынок. Новостроек станет меньше, а значит цены на новые квартиры вырастут.

Вторичный рынок будет работать стабильно. Он сможет компенсировать уменьшение предложения новостроек, отметила эксперт по недвижимости.

