Хуснуллин: новых льготных программ по ипотеке пока не будет

Льготная ипотека является затратным мероприятием для бюджета, и пока инфляция, а также ключевая ставка не снизятся, никаких новых программ в России вводить не будут, такое заявление сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РБК .

«Вопрос по ипотеке будет взвешенно оцениваться. Мы по итогам года договорились, что оценим, какая ситуация и какие планы на следующий год. Мы будем донастраивать», — заявил вице-премьер во время открытого диалога «100 вопросов о будущем России».

Хуснуллин также подчеркнул, что в настоящее время около 20 регионов России формируют основную часть жилищного рынка. Он считает сложившуюся ситуацию перекосом, поэтому правительству страны следует взвесить все «за» и «против» и решить, стоит поддерживать эти регионы льготными программами или все-таки нет.

Вице-премьер России допустил развитие ипотечной программы, но только после того, как инфляция снизится. До этого момента государство не планирует вводить дополнительные меры стимулирования программы.

Ранее сообщалось, что в России предложили создать реестр ипотечных рейдеров, чтобы уберечь граждан от мошенников.