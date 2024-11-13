В России предложили создать реестр ипотечных рейдеров

В российском законодательстве есть пробел, который потенциально опасен как для граждан, так и для экономики страны. Ситуация вокруг взысканий просроченных ипотечных задолженностей парадоксальная и может создать почву для мошенничества и распространения ипотечных рейдеров, заявила РИАМО руководитель «Первой гильдии ростовщиков» Эльвира Глухова.

На взыскателей долгов по ипотеке не распространяется действие закона о коллекторах, а это значит, что границы их действий не определены, деятельность не регламентируется и фактически не регулируется.

«Как это ни парадоксально, но это так. Взыскание потребительских кредитов и долгов перед МФО регулируется законом о коллекторах, взыскание ипотеки — нет. Получается, что абсолютно любой человек может купить закладную/право требования или выдать заем под залог недвижимости и собирать платежи или взыскивать долг по своему усмотрению. Ведь, по закону, он имеет право взыскивать, но как именно он будет это делать — ограничивается только Уголовным кодексом», — объяснила Глухова.

Учитывая распространенность ипотечных кредитов и длительность обязательств по ним, оказаться в сложной ситуации может любой гражданин, оформивший ипотеку. Кроме того, такое положение вещей создает почву для мошенничества и распространения ипотечных рейдеров, действия которых вообще выходят за рамки правового поля. Эксперт считает, что крайне важно остановить распространение этой преступной схемы.

Глухова предложила создать регулируемый Центробанком особый реестр специалистов, которые имеют право взыскивать долги по ипотеке. Это должны быть либо банки, либо особый вид коллекторов. Создание такого реестра позволит, во-первых, очистить рынок от неквалифицированных взыскателей, а во-вторых — сделает такой инвестиционный инструмент, как ипотечная закладная, привлекательным для граждан.

«Рынок станет намного цивилизованнее. Держателям закладных не нужно будет самим выбивать долги или ходить по судам. Они смогут обратиться к квалифицированному взыскателю, чтобы либо продать ему этот долг, либо нанять его в качестве своего представителя по взысканию. Важно, что все стороны будут действовать по правилам, установленным законом, и под контролем Центробанка», — рассказала Глухова.

Руководитель «Первой гильдии ростовщиков» ранее уже выступала с инициативами по регулированию рынка недвижимости и кредитования. По ее словам, бизнес — это лакмусовая бумажка для распознавания проблем. Именно предприниматели выявляют слабые места и могут предложить решения, потому что работают на «земле» и видят ситуацию изнутри.