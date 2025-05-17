Хуснуллин настаивает на рассрочке при покупке жилья как альтернативе ипотеке

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что продолжает настаивать на введении в стране механизма рассрочки при покупке нового жилья, сообщает ТАСС .

По его словам, этот механизм может работать и сегодня, но еще нет ряда юридических гарантий, в том числе в случае неоплаты.

Кроме того, вице-премьер считает, что среди других механизмов есть система ссудо-сберегательных касс. Соответствующий документ находится на рассмотрении в Госдуме, он уже готов ко второму чтению.

Ранее он сообщил, что российское правительство планируют изменить законодательство, которое регулирует предоставление рассрочки от застройщика после ввода жилья в эксплуатацию. Вице-премьер объяснил, что у банков есть право изымать квартиру, если ипотека не погашается, а у застройщиков — нет, поэтому строительные компании не выдают покупателям рассрочку.

В этом году российские застройщики стали предоставлять скидки на жилье до 35%, если клиент покупает квартиру без ипотеки или рассрочки.