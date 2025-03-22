Хозяева пострадавших от пожара у Инстасамки квартир хотят отсудить 13 млн рублей

На певицу Инстасамку (настоящее имя — Даша Зотеева) хотят подать в суд хозяева пострадавших квартир в центре столицы, где она жила певица, они готовят иски, сообщает Mash .

Владельцы жилья хотят забрать у собственницы квартиры, которую снимала артистка, 13 млн рублей. Эти деньги она, скорее всего, потребует у Инстасамки и ее мужа Олега Еропкина.

Ущерб съемной квартиры певицы составил 10 млн рублей, она снимала ее с мая 2023 года у Аллы Веремеенко (бывшая жена депутата Госдумы Сергея Веремеенко, подозреваемая в мошенничестве) Кроме того, у двух жительниц также насчитали ущерб на 2,5 и 4,9 млн рублей, у второй пострадали личные вещи во время тушения возгорания. Еще 5,4 млн рублей требует мужчины, у которого в квартире упали люстры, появились трещины на потолке и вздулся паркет.

В ноябре 2023 года крыша элитной многоэтажки на Тверском бульваре в Москве загорелась из-за неисправного камина, которых находился в квартире Инстасамки. По словам певицы и ее мужа, хозяйка жилья разрешила им пользоваться. Розжига они туда не заливали, сигареты курили только на балконе.

Ранее артистка рассказала, что могла пострадать при пожаре, но благодаря спасателям вышла из горящего жилья живой и невредимой.