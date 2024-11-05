Инстасамка подтвердила, что могла пострадать при пожаре в центре Москвы 4 ноября

Певица Даша Зотеева, более известная как Инстасамка, в своем Telegram-канале подтвердила информацию СМИ, что могла пострадать при пожаре в старинном доме в центре Москвы, но благодаря спасателям вышла из горящего жилья живой и невредимой.

«Действительно, это случилось. Был пожар. Я благодарна Богу, что вышла оттуда живая. Олега (Еропкин, известный как Moneyken — ред.) рядом не было, когда это началось и продолжалось какое-то время. Я видела пламя в своей квартире, это так странно, когда еще утром все было нормально, а сейчас перед глазами горит мебель, вещи, привычное тебе место, где ты живешь. Это очень страшно», — написала Инстасамка, рассказывая про пожар в съемной квартире.

Певица поблагодарила московских спасателей, которые приехали за пару минут после ее звонка и помогли спасти не только ее, но и ценные вещи. Зотеева назвала пожарных ангелами на земле и заявила, что никогда не забудет оказанную ей помощь.

Инстасамка также поблагодарила всех, кто помогал ей выносить из квартиры вещи, когда спасатели закончили работу и разрешили войти в жилье, где выгорело несколько квадратных метров и мебель.

Зотеева попросила поклонников быть внимательными, аккуратными и беречь себя, а в случае экстренной ситуации спасаться, бросив все вещи, ведь ценнее жизни нет ничего.

«Не желаю никому пережить такой стресс и увидеть своими глазами свой горящий дом. Обнимаю», — заключила Инстасамка.

Ранее сообщалось, что пожар в доходном доме имени Коровина, что находится на Тверском бульваре, произошел 4 ноября 2024 года. Предварительной причиной возгорания стал неисправный камин и вентиляция. Пожар начался на чердаке, затем перебросился на съемную квартиру Инстасамки, расположенной на шестом этаже. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.