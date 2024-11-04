Инстасамка могла пострадать при пожаре в старинном доме в центре Москвы

Во время пожара в доходном доме имени Коровина в Москве могла пострадать певица Даша Зотеева, более известная как Инстасамка, ее съемная квартира находилась как раз под очагом пожара, сообщает Mash .

Зотеева снимает квартиру на шестом этаже доходного дома с 2023 года. За аренду она платит от 550 тысяч рублей ежемесячно. Днем 4 ноября в старинном доме на Тверском бульваре на чердаке произошел пожар. Оказалось, что под очагом пожара располагается квартира Инстасамки, в которой она жила с Егором Еропкиным, известным как Moneyken.

Предварительно установлено, что пожар произошел в вентиляции из-за неисправного камина, затем огонь перебросился на крышу. По данным МЧС России, площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

По данным СМИ, в квартире Инстасамки сгорели 15 квадратов вместе с личными вещами и мебелью. Пострадавших среди населения нет.

Во время пожара из дорогостоящей квартиры вывели двух человек, но не уточняется, была ли это Инстасамка с Moneyken или нет.