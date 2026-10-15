Врачи Ступинской больницы спасли женщину с тяжелой сердечной недостаточностью

Пациентка Ступинской больницы в возрасте 24 лет получила помощь при тяжелой сердечной недостаточности после родов. Женщину выписали в удовлетворительном состоянии под наблюдение кардиолога, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи Ступинской больницы спасли 24-летнюю пациентку, у которой после родов развилась перипартальная кардиомиопатия. У женщины диагностировали хроническую сердечную недостаточность со снижением фракции выброса до 29%, тяжелую митральную недостаточность, двусторонний гидроторакс и тромбоз верхней полой вены.

«Это история о том, как сердце молодой мамы после родов едва справлялось с нагрузкой. Слаженная работа кардиологов, реаниматологов, акушеров-гинекологов и других специалистов изменила прогноз», — рассказала врач-кардиолог Елизавета Аристова.

Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии под наблюдение кардиолога. Ей рекомендовали оптимальную медикаментозную терапию и определение дальнейшей тактики лечения, включая возможную коррекцию порока митрального клапана.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.