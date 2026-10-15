Незрячим жителям Подмосковья помогают освоить навыки самостоятельной жизни

Жители Подмосковья с нарушением зрения могут пройти реабилитацию, освоить цифровые технологии и бесплатно получить собаку-проводника. В регионе живут более 15 тыс. незрячих людей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

15 октября отмечается Международный день белой трости. В Подмосковье незрячим людям помогают реабилитационные центры, общественные организации и школа подготовки собак-проводников.

Национальный центр реабилитации имени А. И. Мещерякова в Сергиево-Посадском округе принимает людей с нарушениями зрения и слуха со всей страны. Здесь проводят социальную и профессиональную реабилитацию, обучают самостоятельной жизни и готовят к трудоустройству. На цифровых курсах участники осваивают смартфоны, планшеты и невизуальные приложения, учатся звонить, пользоваться электронной почтой и интернетом.

В деревне Черное в Балашихе работает Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Собаки помогают обходить препятствия и ориентироваться в городе. Будущих владельцев обучают взаимодействию с ними. Получить проводника бесплатно можно при наличии рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации и абилитации. Заявление подают в отделение Социального фонда России по месту жительства или через портал госуслуг.

Московская областная организация Всероссийского общества слепых помогает заниматься спортом и творчеством, узнавать о реабилитации. При местных организациях работают кружки и компьютерные классы, поддерживают детей и родителей.

Самостоятельному передвижению помогают тактильные указатели, звуковые светофоры, обозначения на остановках и в общественных зданиях. Важно также предлагать помощь, соблюдая личные границы человека.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.