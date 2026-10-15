Десять компаний Подмосковья представили продукцию на выставке в Ташкенте

Десять компаний Московской области приняли участие в международной выставке Aquatherm Tashkent 2026 в Узбекистане. При содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона они представили продукцию и встретились с потенциальными партнерами, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В 14-й международной выставке Aquatherm Tashkent 2026 участвовали ООО «ТЕРМ СЕРВИС» из Королева, ООО «Формат» из Долгопрудного, ООО «СПВ» из Серпухова, ООО «Эдельвайс» из Ногинска, ООО «Краны Балашихи» из Балашихи, ООО «НИМБУС» и ООО «Вентиляционные системы» из Мытищ, ООО «Термафлекс Изоляция +» из Щелкова, ООО «ДомГласс» из Домодедова и ООО «ТЕРМА» из Фрязина.

Aquatherm Tashkent — единственная в Узбекистане специализированная отраслевая выставка, представляющая последние разработки в области отопления, вентиляции и кондиционирования. Она также охватывает водоснабжение, сантехнику, бассейны, технологии охраны окружающей среды и возобновляемые источники энергии. Площадка объединяет производителей, поставщиков, дистрибьюторов, проектировщиков и ключевых специалистов отрасли.

В 2026 году выставка собрала более 200 компаний и брендов из 11 стран: Беларуси, Германии, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Республики Корея, Польши, России, Турции и Узбекистана.

Участие в выставке открыло для подмосковных компаний дополнительные возможности выхода на рынок Узбекистана и рынки других стран Центральной Азии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что доля региона в общем товарообороте между РФ и Республикой Узбекистан составляет около 8%. Показатель Подмосковья в товарообороте достиг 833 млн долларов.

«Товарооборот между Московской областью и Республикой Узбекистан достиг 833 миллионов долларов США Это в два раза больше, чем в 2020 году», — сказал Воробьев ходе II совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.