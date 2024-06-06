Губернатор Воробьев: видим спрос на коммерческие площади в новых жилых районах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе есть спрос на коммерческие площади в новых жилых районах.

«Необходимая доля коммерческих площадей тоже очень востребована. Мы увеличили норматив и видим заметный спрос на торговлю, на услуги, на социальный бизнес в новых микрорайонах, в этом заинтересованы и поддерживаем», — сообщил он в интервью каналу «Россия 24».

Ранее Воробьев отметил, что цифровизация позитивно отражается на безопасности в Подмосковье. В 2023 году на железнодорожных путях в регионе погибло 187 человек. В этом году при работе 119 камер в тех же местах в Подмосковье погибло 16 человек.

Губернатор подчеркнул, что количество погибших снизилось почти в 12 раз.