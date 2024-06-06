Андрей Воробьев: цифровизация позволяет повысить безопасность в Подмосковье

Цифровизация позитивно отражается на безопасности в Подмосковье. В 2023 году на железнодорожных путях в регионе погибло 187 человек. В этом году при работе 119 камер в тех же местах погибло 16 человек. Количество погибших снизилось в 10 раз, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на ПМЭФ.

«Цифровизация позволяет повысить безопасность», — сделал вывод глава региона.

Он также отметил, что раньше Подмосковье было лидером по угону автомобилей. Теперь же реализована программа «Безопасный регион», и уровень угона значительно снизился.

«Сейчас это единичные случаи, потому что видно кто и куда отвез — уже не спрячешь, даже в гараже», — заявил Воробьев.

Глава региона сделал акцент, что виден колоссальный эффект от аккуратного использования биометрии.

«Благодаря установке камер „Безопасный регион“ мы видим более высокую раскрываемость преступлений», — подчеркнул он.

Воробьев добавил, что использование биометрии — это еще один серьезный вклад в безопасность Подмосковья. По его словам, отказаться от этой системы уже не получится.