Губернатор: более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября

Более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

Сейчас в регионе капитально ремонтируют около 40 школ. По словам главы Подмосковья, это большая и сложная работа.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства области и главами округов.

В части этого вопроса Андрей Воробьев попросил всех, кто курирует тему, занять взвешенную государственную позицию и предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.