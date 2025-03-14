Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии криогенной газозаправочной станции

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации криогенной газозаправочной станции (КриоАЗС) на 259-м километре ЦКАДа. Объект придорожного сервиса построили рядом с деревней Свитино в Наро-Фоминском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию здесь ежесуточно будут обслуживать около 200 единиц техники.

В составе КриоАЗС построены: современное здание операторной, площадка с модульной газовой установкой, системы для хранения и регазификации азота, а также локальные очистные сооружения и дизельная электростанция. А также резервуары для сбора ливневых стоков и хранения противопожарного запаса воды.

Застройщиком выступила компания «НОВАТЭК-СПГ топливо», дочерняя структура ПАО «НОВАТЭК». Компания занимается строительством заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) и развивает сеть заправок. Сейчас у компании 15 КриоАЗС, а к 2026 году планируется увеличить их количество до 36.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.