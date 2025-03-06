Главгосстройнадзор Подмосковья сэкономил время застройщиков Воронежской области

Благодаря разработке Главгосстройнадзора Подмосковья застройщики Воронежской области теперь могут сэкономить время на рассмотрении административных дел, приняв участие в таком мероприятии дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Практику ведомства внедрила инспекция госстройнадзора Воронежской области. Речь идет о возможности для застройщиков принимать участие в рассмотрении административных дел дистанционно в режиме видеоконференции.

Это экономит главные ресурсы — время и деньги участников строительства, которые раньше они тратили на дорогу, а также обеспечивает гарантии доступности административного производства. Практика рекомендована к применению Федеральной антимонопольной службой.

В Подмосковье дистанционный подход применяют с 2020 года. За это время по видеоконференцсвязи было рассмотрено более 550 административных дел.

Главгосстройнадзор — лидер по цифровым решениям среди региональных госстройнадзоров субъектов РФ. На портале АСИ Смартека размещено 11 цифровых практик ведомства, 4 из которых уже внедрили в Воронежской области, Калининграде, Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.