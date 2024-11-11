Юный житель Раменского получил сертификат на приобретение жилья про программе «Жилище»

Руководитель Раменского округа городского округа Эдуард Малышев вручил жилищный сертификат на приобретение благоустроенной квартиры Сергею Маджидову в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Жилище». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Опекун — Любовь Шалаева, сопровождала молодого человека на важное событие.

«Сереже было 8 лет, когда мы приехали с мужем в детский дом, и Серёжа выбрал нас. И когда он пришёл с нами знакомиться, он обнял меня за шею и сказал: „Мамочка, наконец-то ты меня нашла“. Все так и решилось. После 18-летия Сергея мы продолжаем жить одной семьей, я по-прежнему мама», — рассказала Любовь Шалаева.

Сейчас Сергей учится на 1-м курсе Рошальского техникума по специальности «работник по благоустройству».

Сергей и его опекун собираются приобрести в Раменском новое жилье по сертификату. Оно будет расположено на улице Кирова.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.