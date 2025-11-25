Глава Подольска Артамонов вручил сертификаты на новое жилье

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вручил сертификаты на получение государственной субсидии на покупку новой квартиры трем жителям, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Это важный шаг, позволяющий переехать из аварийных домов в современные благоустроенные квартиры и начать новую жизнь в безопасных и достойных условиях. Такая возможность стала реальностью благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и действию региональной программы переселения. Сертификат — это не просто документ, а возможность самостоятельно выбрать новый дом, в котором семье будет уютно и комфортно. Желаю всем новоселам скорейшего заселения и радостных событий в новом доме», — сказал Артамонов.

Одной из обладательниц сертификата стала Ольга Кязимова, которая вместе с семьей проживала в поселке Быково и теперь готовится переехать в квартиру на улице Народной.

«Благодарю за такую возможность нашу администрацию и правительство Московской области. Ждем с нетерпением ключи», — поделилась Кязимова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.