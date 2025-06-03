Глава округа Пушкинский оценил ход ремонтных работ в ДК «Импульс»

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами проверил ход ремонтных работ в ДК «Импульс» в поселке Челюскинский. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Двухэтажное здание площадью более 1 тыс. кв. м построено в 1955 году. Дом культуры всегда был местом притяжения, досуговым центром, в котором на постоянной основе было организовано 17 клубных формирований, в год проходило порядка 200 мероприятий.

В этом году ДК включили в государственную программу Московской области «Культура и туризм Подмосковья». Ремонт стартовал в середине мая. На сегодняшний день завершаются демонтажные работы на втором этаже, сделаны все дополнительные дверные проемы, стены второго этажа подготовлены под штукатурку, на первом этаже разведена проводка, приступили к заливке стяжки в кабинетах.

«Наша цель — сделать пространство более комфортным, более приспособленным и привлечь сюда молодежь. Сейчас в домах культуры преобладают занятия для детей и людей старшего поколения, поэтому важно создать все условия для молодых людей», — обратил внимание глава округа.

После ремонта в ДК «Импульс» будут созданы новые, современные, оснащенные необходимым оборудованием и мебелью, пространства. Планируется, что после открытия обновленного учреждения возрастет посещаемость, будут организованы новые кружки и секции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.