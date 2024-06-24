Московская область — рекордсмен по темпам строительства жилья в России: за 2023 год в регионе построено 12,5 млн квадратных метров жилой недвижимости, сообщил в интервью РИАМО руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстат) Леонид Калимуллин.

По его словам, это 11% от всего объема жилья, построенного в России за прошлый год.

«34% жилья, построенного в Подмосковье, введено в эксплуатацию на территории следующих городских округов: Одинцовский, Ленинский, Раменский, Истра и Домодедово. Увеличился объем ввода в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, также введены новые производственные мощности в агропромышленном комплексе», — рассказал Калимуллин.

В Подмосковье работает министерство строительного комплекса, которое является центральным исполнительным органом Московской области специальной компетенции, проводящим государственную политику и осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в части проектирования и строительства, капремонта соцобъектов, строительного контроля, в сфере промышленности стройматериалов и переселения жителей из аварийных домов.

Основной задачей министерства стройкомплекса региона является создание условий для развития стройкомплекса Подмосковья, развития приоритетных направлений технического развития в строительстве при выпуске стройматериалов, переселение жителей из аварийных домов и информационное обеспечение по вопросам в компетенции ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.

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