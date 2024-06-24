«Статистика – это история нашей страны в цифрах»: Леонид Калимуллин о Мосстате

Глава Мосстата Леонид Калимуллин рассказал РИАМО о работе статистической службы, о достижениях последних лет и планах на будущее.

– Леонид Вячеславович, вы возглавляете Мосстат почти два года. Расскажите о вашем карьерном пути до назначения на должность главы статистической службы.

– Я родом из Татарстана. Работал в Министерстве экономики Республики Татарстан, возглавлял управление стратегического развития в корпорации РусГидро. Принимал участие в конкурсе «Лидеры России», где стал победителем трека «Бизнес и промышленность». После участия в конкурсе получил предложение продолжить карьеру на государственной службе и возглавил Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области (Мосстат).

– Что изменилось в Мосстате за два года вашего руководства? Чего удалось достичь?

– За два года сделано многое. Во-первых, удалось поднять на четверть полноту сбора статистических данных, увеличить в 3-5 раз выборку респондентов по ряду наблюдений. Мосстат в своей работе стал ставить во главу угла человека, который либо сдает отчетность, либо запрашивает статистические данные для своих нужд. Такой человекоцентричный подход – главное в нашей работе.

Мы стараемся упростить нашим респондентам процесс сдачи статотчетности. На портале Мосстата есть раздел «Респондентам», где даны ответы на большинство интересующих их вопросов. Там же размещены видеоролики о том, как заполнять формы, поскольку сегодня проще посмотреть видео, чем читать инструкцию. Все это стало подспорьем для респондентов и облегчило работу нам, ведь количество ошибок при заполнении форм заметно уменьшилось.

Второй момент – это использование статистической информации. Только за прошлый год в Мосстат поступило порядка 1800 обращений. Мы запустили телеграм-бот «Помощник Мосстата», где любой человек может оперативно получить интересующую его информацию. Мы активно развиваем страницу Мосстата в соцсетях, где рассказываем о том, как меняется Москва и Московская область. Статистика – это не просто набор показателей, это история нашей страны, наших регионов в цифрах.

Мы улучшили коммуникацию с органами исполнительной власти и местного самоуправления. Убежден, что это важно, поскольку статистика – это та самая основа, необходимая для принятия взвешенных управленческих решений.

Мы идем по пути цифровизации всей нашей деятельности, и сегодня взаимодействие Мосстата с респондентами осуществляется почти на 100% электронно. Это удобно, быстро и экологично. Развивается автоматизированное получение информации и от других госорганов. Кроме того, все сотрудники Мосстата перешли на электронный документооборот (два года назад его использовали 0,3% наших работников).

– Как в Мосстате происходит омоложение коллектива? Представители каких специальностей востребованы в ведомстве? Сотрудничаете ли вы с вузами?

– Мы тесно сотрудничаем с ведущими вузами Москвы и области, с удовольствием берем студентов к себе на практику. Также сам я читаю открытые лекции для студентов и профессорско-преподавательского состава. Это важно, поскольку молодежь начинает смотреть на статистику с другой стороны и понимать, как ее можно использовать в своей работе и научных трудах. Таким образом мы популяризируем профессию и привлекаем новых сотрудников.

Как правило, у нас работают специалисты экономического или математического профиля. Но нам нужны и социологи, и юристы, и ИТ-специалисты, и даже инженеры.

Для молодых сотрудников в Мосстате создан Молодежный совет. Те идеи, которые предлагает нам молодежь, помогают Управлению становиться более современным и прогрессивным. Кстати, именно благодаря Молодежному совету мы сформулировали для себя девиз «Мосстат – профессионально, честно, открыто», который отражает специфику нашей работы и то, к чему мы стремимся.

– Статистика – точная математическая наука. Но статистиками работают люди, которые могут допустить в расчетах ошибки. Как они выявляются?

– Вся информация, которая поступает к нам от респондентов, обрабатывается в специальных программах, алгоритмы которых исключают вероятность какой-либо ошибки.

В отчетах респондентов попадается определенное количество ошибок, допущенных из-за невнимательности. И наша работа заключается в том, чтобы найти эти ошибки и помочь исправить их. В Мосстат сдают отчетность около 1,5 млн респондентов, поэтому работа моих коллег достаточно сложная и кропотливая.

– Помимо Росстата статистику ведут профильные ведомства, с которыми вы тесно сотрудничаете? Бывают ли случаи, когда статистика Мосстата по какому-то вопросу отличается от данных госорганов?

– Типичный пример расхождений данных – это уровень безработицы. Данные об уровне безработицы формируются Мосстатом на основе методологии Международной организации труда. В то же время органы власти Москвы и Московской области собирают данные о количестве зарегистрированных безработных.

Разница заключается в том, что мы формируем данные по итогам опроса населения, а органы исполнительной власти учитывают только тех граждан, кто обратился в центры занятости и зарегистрировался как безработный. Но далеко не каждый соискатель регистрирует себя на бирже труда – большинство ищут работу через знакомых, друзей, в интернете. И та, и другая методология показывает, что сегодня Московская область в числе лидеров по эффективности мер, принимаемых для снижения уровня безработицы в регионах.

Также статистика Мосстата может отличаться от данных госорганов или компаний в случае, если они формируют небольшую выборку респондентов и на основе этого делают общие выводы. Такая выборка нерепрезентативна для получения общей картины. Мы часто встречаемся с коллегами и рассказываем им, как считаются показатели и почему важно пользоваться официальной статистикой Мосстата.

Фото - © Руководитель Мосстата Леонид Калимуллин

– 7 мая президент подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Как этот указ касается деятельности Мосстата? В каких показателях Московская область уже добилась успехов?

– Указ о национальных целях, подписанный президентом, задает ориентиры для всех органов государственной власти. Мосстат считает ряд показателей, которые отражены в указе. Это продолжительность жизни, коэффициент рождаемости и т.д. Что касается Московской области, то она по ряду показателей, таких как обеспечение граждан жильем, снижение уровня бедности и увеличение внутренних затрат на исследования и разработки, уже достигла тех значений, которые отражены в указе президента.

– Как статистическая информация помогает обычным гражданам в повседневной жизни?

– Статистика позволяет гражданам понимать, где и какие отрасли экономики развиваются, где лучше открыть свой бизнес, где выгоднее приобрести недвижимость. Московская область – это тот регион, куда приезжают для работы, учебы, отдыха.

Кроме того, каждый человек, используя данные статистики, может узнать средние цены на продукты, проследить динамику, узнать, в каком месяце цены самые низкие и самые высокие. Зная статистику, человек может выбрать правильную потребительскую стратегию и рационально расходовать свои средства.

Фото - © Руководитель Мосстата Леонид Калимуллин

– В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) неоднократно поднимался вопрос о технологической независимости страны. Какой вклад в технологическую независимость вносит Московская область? И в целом насколько эффективно развивается промышленность в регионе?

– Московская область является одним из регионов-лидеров технологического развития в России. Например, из всех наукоградов РФ большая часть расположена в Подмосковье. Когда мы говорим о технологическом суверенитете страны, то сразу вспоминаем Королев – космическую столицу России. Дубну – ключевой научный центр ядерной промышленности страны. Примечательно, что и там, и там очень высокий процент работающих молодых исследователей. В Королеве около 43%, в Дубне еще больше – 48%.

Именно в Подмосковье рождаются прорывные идеи, которые обеспечивают успех в развитии российской промышленности. Предприятия Московской области создают новые продукты и внедряют самые передовые технологии.

Промышленное производство в Подмосковье растет опережающими темпами по сравнению со всеми остальными регионами РФ. По итогам 2023 года оно выросло на 13,7%, в то время как по России цифры ниже. Область формирует более 5% общероссийского объема промышленного производства.

Все это вносит большой вклад в обеспечение промышленного и технологического суверенитета страны.

– Как можно улучшить работу Мосстата? Какие основные задачи вы ставите перед собой и коллегами на ближайшие несколько лет?

– Для нас важно повысить оперативность, снизить нагрузку на респондентов, обеспечив удовлетворение потребностей государства, бизнеса и граждан в информации, которая для них важна и нужна.

Статистика как наука не стоит на месте, а наши специалисты постоянно обучаются. Мосстат каждый год вносит предложения по совершенствованию статистической методологии, поскольку мир меняется, появляются новые отрасли и виды деятельности, возникает потребность в дополнительных показателях.

Кроме того, вслед за сбором статистической отчетности мы планируем перевод в электронный формат и обследований населения. И в этой работе есть большие успехи.

Например, прошедшая в 2021 году перепись населения уже применяла цифровой подход. Более 20% жителей Подмосковья приняли участие в переписи в электронном формате. И в этом Московская область являлась одним из лидеров.

За цифровизацией будущее, и мы должны двигаться в этом направлении.

Фото - © Руководитель Мосстата Леонид Калимуллин

– Назовите самые важные статистические данные по Московскому региону за время вашего руководства.

– За 10 лет население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек, то есть на 24,3%. Подмосковье – лидер по приросту населения среди всех российских регионов.

Московская область – рекордсмен по темпам строительства жилья. За предыдущий год в регионе построено 12,5 млн квадратных метров жилой недвижимости. Это 11% от всего объема жилья, которое построено в России за прошлый год.

Третий значимый показатель – это количество лекарственных средств, произведенных в Московской области: 20% всех российских фармпрепаратов выпускается в Подмосковье.

– Назовите три самых распространенных мифа о статистике и аргументы, их опровергающие.

– Часто говорят, что существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Пожалуй, это самый распространенный миф о статистике.

Статистика – это прежде всего цифры, математические вычисления. В современном мире может измениться многое: ориентиры и взгляды, направления, но единица всегда будет единицей, плюс – плюсом, минус – минусом. Цифру не обманешь, она безэмоциональна, беспристрастна, а потому абсолютно честна. Мосстат оперирует не десятком и даже не сотней показателей. Это тысячи тысяч данных, где, подменив цифру в одном, разрушится вся база, как «карточный домик». Поэтому подмена реальных данных не просто неэффективна, она невозможна.

Второй известный миф о статистике – это утверждение о том, что круглые цифры всегда лгут. Это не так: любую круглую цифру мы можем объяснить и расписать вплоть до тысячных и более долей после запятой.

И третьим я бы хотел процитировать не заблуждение, а утверждение, которое сочинила одна из студенток, защищавшая свой проект о Мосстате: «Статистика – это река данных, в которой можно утонуть, если не умеешь плавать».

Эта фраза действительно отражает особенность, сложность и красоту нашей профессии.