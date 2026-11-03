Глава Истры вручила ключи от квартиры семье с 17 детьми по поручению губернатора

Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева вручила ключи от новой трехкомнатной квартиры многодетной семье Светланы и Алексея Сорокиных, у которой в сентябре родился 17-й ребенок, сообщает 360.ru .

«С новосельем вас!» — поздравила Витушева.

Светлана Сорокина родила 17-го ребенка в конце сентября 2026 года: 44-летнюю женщину доставили в Красногорский родильный дом с уже начавшейся родовой деятельностью. Мальчик, которого назвали Филиппом, родился весом 4,5 килограмма и ростом 56 сантиметров. Теперь в семье 12 дочерей и 5 сыновей: старшей дочери 22 года, младшей — 2 года 8 месяцев, Филиппу идет второй месяц.

Заместитель главного врача Красногорской клинической больницы по детству и родовспоможению Елена Зинатулина отмечала, что оказать помощь такой пациентке стало большой честью и ответственностью для персонала, а сама Светлана Сорокина призналась, что безмерно благодарна врачам.

О квартире

В 2013 году Воробьев вручил Сорокиным сертификат на покупку жилья, с его помощью семья приобрела дом. Новая же квартира площадью около 100 квадратных метров находится в огороженном и благоустроенном жилом комплексе — в пяти минутах железнодорожная станция и недавно открывшийся парк.

Семье понравилось теплое, светлое и большое пространство, девочки сразу принялись играть. Сорокины поблагодарили руководство Московской области за бесценный подарок и начали обживаться: планируют расстановку мебели и создание уюта.

«Здесь, конечно, очень тепло, светло, много пространства и очень классно, конечно. Все такое чистое, в светлых тонах, как мне нравится. Вообще, конечно, я не ожидала такого внимания и оказанной поддержки, потому что для меня это было неожиданно совершенно. Жилье — это самое на данный момент важное», — поделилась впечатлениями многодетная мать.

О семье Сорокиных

Сама Светлана росла с единственным братом, но с детства хотела большую семью, много времени проводила с детьми подруг и помогала им с малышами. Замуж она вышла в 21 год, супруг Алексей старше на 10 лет. Изначально пара мечтала о пятерых детях, но Сорокина, по ее словам, готова была принять столько, «сколько Бог пошлет». В семье распределены обязанности: старшие дети помогают матери по хозяйству, уборкой занимаются по очереди.

«У нас установлено дежурство, мы все стараемся помогать маме», — рассказала одна из дочерей.

Светлана сама с утра готовит завтрак, провожает детей в школу, занимается с малышами и помогает с уроками старшим.

Национальный проект «Семья» — это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.