Глава Химок проверила капремонт хирургического корпуса больницы

Глава Химок Инна Федотова и главный врач клинической больницы Владислав Мирзонов 11 ноября осмотрели хирургический корпус на Куркинском шоссе, 11. Капремонт планируют завершить в апреле 2028 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Готовность хирургического корпуса Химкинской клинической больницы составляет 11,5%. Рабочие усиливают плиты перекрытий на верхних этажах, выкладывают вентиляционные шахты и перегородки, углубляют подвал и монтируют окна.

Семиэтажное здание площадью более 12 тыс. квадратных метров построили в 1986 году. За четыре десятилетия его инфраструктура устарела. После капремонта стационар на 219 коек будет соответствовать современным стандартам оказания медицинской помощи.

Модернизация входит в программу обновления учреждений здравоохранения региона. Проект реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Инна Федотова отметила, что сильное здравоохранение складывается из мастерства врачей, точной диагностики и современных условий в каждом отделении.

«После обновления хирургический корпус станет надежной опорой для здоровья жителей Химок», — подчеркнула она.

Параллельно решаются вопросы подачи тепла на площадку и корректировки технической документации здания. Обновление должно обеспечить комфортные условия для пациентов, создать современную базу для сложных операций и улучшить условия работы медперсонала.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.