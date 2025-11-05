Глава Фрязина рассказал Андрею Воробьеву о переселении людей из аварийного жилья

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев во время рабочей встречи доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву о реализации программы по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«С 2014 года у нас расселено 7 аварийных многоквартирных домов, построено два новых дома (более 20 тыс. кв. м). Всего переселили 209 жителей. До 2027 года включительно мы расселяем оставшиеся 6 домов. Улучшим качество жилищных условий еще для 140 человек», — рассказал Дмитрий Воробьев.

Он отметил, что город строился в 50-х годах, часть жилищного фонда требует обновления. Благодаря поддержке властей в округе реализуется проект комплексного развития территории (КРТ).

«Мы сносим 42 ветхих дома и строим почти 333 тыс. кв. м нового жилья. Сейчас разрабатывается проект планировки территории. В 2026 году начнем строительство первого дома», — заключил глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <…> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.