Глава «Этажей» Ильдар Хусаинов расторг контракты с неэффективными риелторами

Агентство недвижимости «Этажи» пересмотрело сотрудничество с риелторами-партнерами в Тюмени и расторгло контракты примерно с 10–15% представителей этой профессии. По словам основателя компании Ильдара Хусаинова, попрощаться пришлось с теми специалистами, которые не смогли подстроиться под текущую реальность, пишет РБК .

«Ушли в основном те, у кого были сложности взаимодействия с клиентами. А это проблема как для самого человека, так и для компании в целом. Среди ушедших были те, кто не провел ни одного показа, и те, на которых поступали жалобы от клиентов», — рассказал Хусаинов.

Глава компании отметил, что в связи с общим падением рынка примерно на 30%, произошедшее сокращение риелторов на 10-15% является приемлемым результатом. В настоящее время сокращений штата нет вообще.

Ранее сообщалось, что на фоне ключевой ставки в Тюмени обрушились показатели ипотечного рынка. Жители региона почти в два раза меньше заключили сделок о покупке жилья в ипотеку по итогу первого квартала 2025 года, чем было годом ранее в аналогичный период.