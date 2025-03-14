Глава Домодедова ознакомилась с ситуацией в Данилове, где строят индустриальный парк
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
Глава Домодедово Евгения Хрусталева рассказала о ситуации в деревне Данилово, рядом с которой ведется строительство индустриального парка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
«Провела расширенное совещание с руководством и бенефициарами PNK group и ООО «Проект-Девелопмент». Сейчас администрация готовит пакет документов для подачи в суд на застройщика по факту неисполнения обязательств. Кроме того, с 18 марта Главгосстройнадзор начинает официальную проверку в отношении застройщика по выполнению выявленных ранее нарушений», — рассказала Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.
Продолжаются еженедельные встречи с жителями деревни.
На последней из них проверили исполнение протокольных поручений.
QR-код о работах на заборе размещен. Однако он не в том виде, как это обсуждалось. Кроме того, он ведет на неполную информацию о строительном объекте.
Светофор для реверсивного движения транспорта заменили на заездные карманы. Однако они нуждаются в доработке и улучшении.
Мойка колес строительной техники работает плохо.
Застройщик готовит техническое задание по транспортному моделированию и ожидает получения коммерческого предложения.
Буферная зона между участками жителей и забор индустриального парка должна сохраниться — на этом настаивают и администрация, и жители. На встрече было предложено посадить вдоль забора деревья. Для этого застройщик закупит посадочный материал.
В ближайшее время будет прорабатываться вопрос переноса детской площадки, которую установил застройщик, на более безопасное место и ее ограждение.
На противоположной стороне поля жители попросили подвинуть бетонные блоки ближе к выезду на поле, чтобы из микрорайона Белые столбы не могли проехать большегрузы. Все замечания и поручения занесены в протокол.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
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