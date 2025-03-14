Глава Домодедова ознакомилась с ситуацией в Данилове, где строят индустриальный парк

Глава Домодедово Евгения Хрусталева рассказала о ситуации в деревне Данилово, рядом с которой ведется строительство индустриального парка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Провела расширенное совещание с руководством и бенефициарами PNK group и ООО «Проект-Девелопмент». Сейчас администрация готовит пакет документов для подачи в суд на застройщика по факту неисполнения обязательств. Кроме того, с 18 марта Главгосстройнадзор начинает официальную проверку в отношении застройщика по выполнению выявленных ранее нарушений», — рассказала Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

Продолжаются еженедельные встречи с жителями деревни.

На последней из них проверили исполнение протокольных поручений.

QR-код о работах на заборе размещен. Однако он не в том виде, как это обсуждалось. Кроме того, он ведет на неполную информацию о строительном объекте.

Светофор для реверсивного движения транспорта заменили на заездные карманы. Однако они нуждаются в доработке и улучшении.

Мойка колес строительной техники работает плохо.

Застройщик готовит техническое задание по транспортному моделированию и ожидает получения коммерческого предложения.

Буферная зона между участками жителей и забор индустриального парка должна сохраниться — на этом настаивают и администрация, и жители. На встрече было предложено посадить вдоль забора деревья. Для этого застройщик закупит посадочный материал.

В ближайшее время будет прорабатываться вопрос переноса детской площадки, которую установил застройщик, на более безопасное место и ее ограждение.

На противоположной стороне поля жители попросили подвинуть бетонные блоки ближе к выезду на поле, чтобы из микрорайона Белые столбы не могли проехать большегрузы. Все замечания и поручения занесены в протокол.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.