Гладков предложил не восстанавливать дома тех, кто уехал из России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с инициативой отложить восстановление разрушенного жилья тех россиян, которые покинули страну. Жители региона выступают против того, что власти помогают уехавшим так же, как и оставшимся, сообщает РБК .

На заседании правительства области 16 июня губернатор региона предложил оперштабу рассмотреть вопрос о консервации домов и машин граждан, которые уехали за границу на долгое время.

«Если люди покинули страну, почему мы должны в первую очередь тратить на них, тогда как люди здесь остаются, страдают, работают в крайне тяжелой ситуации», — спросил Гладков.

Он добавил, что, если у человека есть двойное гражданство, то пусть обращается к государству, в котором он получил паспорт.

Ранее сообщалось, что из-за сброса взрывного устройства с БПЛА ВСУ в Белгороде была повреждена кровля многоквартирного дома. Гладков отметил, что пострадавших нет.