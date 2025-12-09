Гарбузов: лифты КМЗ установят в Липецкой области по программе капремонта

В Липецкой области в рамках программы капитального ремонта будет смонтировано 77 новых лифтов, произведенных на Карачаровском механическом заводе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что подъемная техника Карачаровского механического завода отвечает строжайшим требованиям качества и применяется при обновлении жилищного фонда во многих регионах страны.

«Подъемное оборудование Карачаровского механического завода соответствует самым высоким стандартам качества и используется в модернизации жилого фонда целого ряда регионов России. В соответствии с договором Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области и КМЗ новые лифты будут установлены в городах Липецке и Ельце в многоквартирных домах высотой от шести до пятнадцати этажей», — отметил Гарбузов.

Пассажирские лифты, предназначенные для региона, будут иметь скорость движения до 1 м в секунду и смогут поднимать груз массой 400 или 630 кг в зависимости от модификации.

По словам генерального директора Карачаровского механического завода Дмитрия Сидельковского, главной целью КМЗ по-прежнему является четкое выполнение пожеланий клиентов и оказание полного спектра услуг по обновлению лифтового хозяйства в зданиях разных серий.

«Договором с ФКР Липецкой области предусмотрен комплекс работ: от разработки проектной документации для капитального ремонта до замены лифтов и ремонта шахт, машинных и блочных помещений. Все работы будут выполняться в два этапа и завершатся в 2026 году», — добавил Сидельковский.

По просьбе Фонда капитального ремонта Липецкой области на панели управления внутри кабины будет нанесено изображение герба области. Микропроцессорная система управления гарантирует точность остановки кабины, а инфракрасная защита от захлопывания дверей будет установлена по всему периметру дверного проема.

Генеральный директор ФКР Липецкой области Сергей Якунин подчеркнул, что, опираясь на опыт других регионов, ожидает от Карачаровского механического завода высокой культуры производства и своевременного выполнения всех работ.