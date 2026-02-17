Гадят и делают слепки ключей: как собственнику защититься в новостройке

Если в еще несданной квартире обнаружены следы проживания строителей, порча имущества или доступ к ключам, то все нужно фиксировать до подписания акта приема-передачи и предъявлять застройщику, сообщила РИАМО адвокат, президент правового центра Advologia Наталья Шалуба.

«На стадии приемки собственник может выявить все нарушения и требовать от застройщика их устранения. Если застройщик не устранит недостатки, можно требовать компенсацию. Алгоритм следующий: необходимо зафиксировать факты и направить письменную претензию застройщику», — сказала Шалуба.

Она отметила, что фиксация должна быть не просто в виде фотографий, а оформлена актом. Такие моменты всегда проверяются до подписания акта приема-передачи объекта, будь то квартира или нежилое помещение. До подписания акта все нужно проверить досконально.

«Если нет возможности проверить, например, систему отопления, что бывает часто, это отдельно указывается в акте: система не прошла проверку при приемке. Все элементы, которые невозможно осмотреть, проверить или протестировать, должны быть отражены в акте», — подчеркнула адвокат.

Как уточнила Шалуба, если нет доступа в ванную, под нее и так далее, это также фиксируется с указанием причины. При наличии ущерба собственник вправе требовать компенсацию от застройщика.

