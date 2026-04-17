Решение Трампа о перекрытии Ормузского пролива, нефть Urals по 120 долларов и отказ Минфина РФ от покупки валюты могут привести к курсу 70–72 рубля за доллар, заявил РИАМО основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

Основное событие геополитики последних дней — это, безусловно, решение Трампа о перекрытии Ормузского пролива, отметил эксперт. В моменте нефть марки Brent скакнула до 99,75 долларов за баррель, российская Urals — до 120 долларов за баррель. Впоследствии цены скорректировались до 92 и 117 долларов соответственно.

Тем не менее даже текущие цены создают мощный навес предложения валюты. По экспертным оценкам, выручка от морских поставок нефти выросла на 115% месяц к месяцу. Однако реализован он будет с временным лагом в 20–30 дней. Это означает, что в мае мы также будем видеть дисбаланс рынка, перекошенный в сторону массивного предложения валюты. В такой ситуации цена доллара в 72–70 рублей выглядит как вполне достижимая, пояснил Исаков.

Текущее же укрепление рубля является результатом высоких цен на нефть прошлого месяца. Так, в марте средняя цена нефти Urals была на уровне 77 долларов за баррель, при том что цена отсечения, заложенная в бюджет, всего 59 долларов. На фоне приостановки Минфином закупок валюты по бюджетному правилу до 1 июля весь объем сверхдоходной выручки поступает на рынок, что естественным образом создает избыточный объем предложения и ослабляет валюту. По сути, с рынка исчез крупный покупатель валюты, подчеркнул эксперт.

Вторым фактором, который также укрепляет рубль, является предстоящий налоговый период. В срок до 28 апреля экспортеры должны осуществить единый налоговый платеж плюс налог на дополнительный доход от продажи углеводородного сырья. По предварительным экспертным расчетам, энергоэкспортеры должны будут перечислить в бюджет сумму порядка 700 млрд рублей, что в 1,14 раза больше, чем в марте (327 млрд рублей).

Понятно, что в такой ситуации компании будут активно продавать валютную выручку для получения рублевой ликвидности, что также будет укреплять рубль, добавил Исаков.

