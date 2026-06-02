Житель Мысков получил 10 лет за насилие над дочерью

В Мысках суд приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за сексуальные преступления против дочери и переписку с несовершеннолетними, сообщает Сiбдепо .

По данным пресс-центра судов Кузбасса, с сентября 2019 по октябрь 2022 года мужчина совершал противоправные действия в отношении собственной дочери. Одновременно через социальные сети он отправлял откровенные фотографии и сообщения трем девочкам в возрасте от 14 до 16 лет.

«Первоначально на стадии предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину. Однако в ходе судебного разбирательства он изменил свою позицию, отказался от ранее данных показаний и заявил о непричастности к совершению преступления, пояснив, что признание было дано под давлением. Вместе с тем суд критически оценил эти доводы и расценил их как способ защиты от предъявленного обвинения», — отмечается в материале.

Суд не принял доводы подсудимого и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

