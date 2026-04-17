Ивлеевой нельзя, а ей можно? «Полуголая» блогерша на ММКФ вызвала резонанс

Актриса театра и кино Наталия Печерская возмутилась в соцсетях образом блогера и модели Алины Ян на красной ковровой дорожке 48-го Международного московского кинофестиваля. Мероприятие проходит в Москве с 16 по 23 апреля, в его программе — более 200 фильмов из 50 стран. Однако внимание общественности привлек не кинопоказ, а внешний вид одной из гостей.

Алина Ян вышла на красную дорожку в золотом топе, который, судя по всему, является слепком ее тела. Наряд полностью повторяет форму груди с торчащими сосками, а также живот с пупком. Спина у девушки была открыта. Нижняя часть костюма состояла из полупрозрачных кружевных брюк. Когда девушка подняла руки, окружающие заметили густые длинные волосы на подмышках.

Печерская в Сети задалась рядом риторических вопросов. Она недоумевает, почему общественность недавно осуждала «Голую вечеринку» блогерши Анастасии Ивлеевой, организованную на частные средства, но закрывает глаза на то, что происходит на государственном кинофестивале.

Артистка также возмущена тем, что на мероприятие, финансируемое государством, попадают люди, имеющие к кино опосредованное отношение, в то время как профессиональные актеры разного уровня не могут получить доступ.

Печерская подчеркнула, что сама она и ее окружение ежедневно трудятся в кадре и за кадром, но на фестивале встречают «полуголых абсолютно непрезентабельных» людей, демонстрирующих «некрасивые и не самые нужные черты». Актриса призвала задуматься о двойных стандартах: почему одно осуждают, а другое, оплаченное государством, считают допустимым.

