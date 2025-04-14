Финдиректор ГК «Самолет»: с 15 апреля стартует заселение ЖК «Остафьево»

Группа компаний «Самолет» с 15 апреля готовится выдавать ключи собственникам квартир в ЖК «Остафьево» в Новой Москве. О вводе в эксплуатацию корпусов в беседе с основателем аналитической команды NZT Rusfond Игорем Шимко рассказала финансовый директор компании ГК «Самолет» Нина Голубничая. Посмотреть интервью можно на YouTube .

«Насколько мне известно, девелоперский блок сегодня (14 апреля — ред.) должен разместить (сообщение — ред.), что с 15 апреля они открывают заселение всех будущих секций. Две секции уже запущены и были предварительно открыты к заселению. И вот с 15 апреля должны открыть остальные секции», — рассказала Голубничая.

Финансовый директор ГК «Самолет» выразила надежду, все дольщики, которые ждут получения ключей от своих квартир, получат их в максимально короткие сроки и смогут заселиться.

Голубничая также рассказала, что группе компаний «Самолет» пришлось задержать выдачу ключей из-за дополнительной проверки, которую проводила внутренняя управляющая компания. Для «Самолета» безопасность жилья имеет огромное значение, поэтому сроки ввода в эксплуатацию немного сместили.

«Нам точно вся эта ситуация неприятна, точно будем извиняться перед дольщиками, не хотим повторения этой ситуации в будущем», — добавила Голубничая.