В Новой Москве готовят к сдаче четвертую очередь ЖК «Остафьево»

Собственники квартир в жилом комплексе (ЖК) «Остафьево», расположенном в Новой Москве, совсем скоро смогут заселиться в новое жилье. Группа компаний «Самолет» готовится сдать в эксплуатацию четвертую очередь проекта, сообщает 360.ru .

В настоящее время строительство четвертой очереди ЖК находится на финальной стадии. Начиная с 15 апреля, владельцы квартир начнут получать ключи от жилья и смогут осуществить переезд.

Передача ключей должна была состояться на три месяца раньше, но специалистам пришлось задержаться из-за нехватки специалистов по отделке и желания сдать квартиры в надлежащем виде, чтобы люди могли в них сразу жить. Встречу с собственниками удалось провести в конструктивном ключе.

«Мы провели конструктивную встречу с покупателями и детально обсудили все вопросы перед заселением жильцов. Для нас принципиально важно, чтобы квартиры соответствовали высоким стандартам качества „Самолета“», — рассказал руководитель проекта.

В районе, где расположен ЖК «Остафьево», уже функционируют две школы и три детских сада. В ближайшем будущем свои двери для пациентов откроет поликлиника.

Сдача корпусов с 15 апреля станет не последней. В рамках четвертой очереди застройщик планирует завершить еще один дом, в который в дальнейшем смогут заселиться десятки семей.