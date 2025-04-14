Финдиректор ГК «Самолет» Голубничая: сейчас стройка ориентирована под спрос

Финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая в беседе с инвестором Игорем Шимко рассказала, на что ориентируется компания в условиях жесткой кредитно-денежно политики. Посмотреть полное интервью можно на YouTube .

Голубничая отметила, что компания «Самолет» начинает в большей степени управлять сроками строительства.

«В текущем формате стройкой управляют контроллинговые и финансовые функции, потому что мы все пришли в состояние жесткой кредитно-денежно политики. По этой причине мы начинаем в большей степени управлять как сроками строительства, так и темпами этого строительства», — пояснила Голубничая.

Ранее она рассказала, что группа компаний «Самолет» с 15 апреля готовится выдавать ключи собственникам квартир в ЖК «Остафьево» в Новой Москве.