Двое юных жителей Истры стали обладателями жилищных сертификатов

Оба молодых человека уже учатся в высших учебных заведениях, ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Андрей обучается в ВУЗе программированию, увлекается боксом, а Сергей будущий юрист, в свободное время играет в футбол.

12 ноября для ребят стало знаковым днем в их жизни, началом нового важного этапа. Я желаю им, чтобы все планы реализовались, и чтобы в будущих собственных квартирах было тепло и уютно.

Стоит отметить, что в этом году в городском округе Истра при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева жилищные сертификаты в качестве меры соцподдержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей сложности будут предоставлены 12 ребятам. Десятерым юным жителям округа на сегодня сертификаты уже вручены.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.