Эксперт рассказала, как оформить социальную и IT ипотеки

Для подачи заявки на социальную ипотеку необходимо убедиться, что вы соответствуете условиям программы и подготовить необходимый пакет документов, сообщила РИАМО руководитель службы клиентского сервиса СК10 Дарья Толпинская.

«Каждый банк устанавливает собственные требования, но общая последовательность действий схожа: сначала нужно проверить, подходите ли вы под параметры кредитования, затем собрать документы и подать заявку в выбранный банк. Это можно сделать самостоятельно или с помощью застройщика», — сказала Толпинская.

Она также уточнила, что для IT-ипотеки важно, чтобы заемщик на момент выплаты кредита продолжал работать в IT-сфере — иначе ставка будет увеличена до уровня ключевой.

«Нужно убедиться, что организация, в которой вы работаете, зарегистрирована в подходящем регионе и аккредитована Минцифры. Также важно учитывать минимальный порог по доходу — в городах-миллионниках он составляет не менее 120 тысяч рублей», — добавила эксперт.

По словам Толпинской, для подачи заявки потребуется трудовая книжка и справки 2-НДФЛ за 2024 и 2025 годы.

«В случае если компания зарегистрирована в Москве или Санкт-Петербурге, следует дополнительно запросить трудовой договор и приложения к нему — чтобы подтвердить, что рабочее место соответствует условиям программы», — рассказала специалист.

Она напомнила, что предельный возраст для подачи заявки по IT-ипотеке составляет 50 лет.