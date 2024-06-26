Эксперт рассказал о судьбе престижной недвижимости после повышения налогов

Изменения, предлагаемые Минфином, могут оказать заметное влияние на строительный рынок, сообщил РИАМО директор по развитию СК «Дачный Сезон» Никита Лутовинов.

Министерство финансов России предлагает изменения в налоговую систему. Ведомство разработало законопроект, предполагающий введение прогрессивной шкалы НДФЛ с пятью ступенями, а также повышение налога на прибыль до 25%.

«Повышение налогов на высокую прибыль может ослабить покупательскую способность состоятельных людей, что, вероятно, приведет к снижению спроса на престижную недвижимость и загородные дома», — сказал Лутовинов.

С другой стороны, налоговые компенсации для семей смогут простимулировать спрос на более доступное жилье, включая загородные дома, что благоприятно отразится на сегменте индивидуального жилищного строительства.

При этом налоговые изменения приведут к неоднозначным последствиям для рынка недвижимости.

«Важно создать такие условия, чтобы жилье было более доступным для всех слоев населения России. Этого возможно достигнуть благодаря использованию сочетаний налоговых льгот и мер поддержки со стороны государства», — добавил эксперт.

По словам Лутовинова, изменения в налоговой системе могут улучшить и сделать жилье более доступным. В первую очередь, снижение НДС на стройматериалы и услуги застройщиков может стать действенным механизмом стимулирования спроса на жилье. Сокращение налогового бремени на строительных компаниях повлечет за собой уменьшение себестоимости городской и загородной недвижимости.

Предоставление налоговых льгот, таких как вычеты или сниженные ставки, также может стать эффективным инструментом для поддержки граждан, которые хотят приобрести свою первую недвижимость.

«Доступность долгосрочных ипотечных кредитов, например, через государственные программы субсидирования процентных ставок, позволит значительно повысить возможность россиян приобретать жилье, что, в свою очередь, приведет к увеличению спроса на жилье», — добавил эксперт.