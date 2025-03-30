Эксперт рассказал, какие летние веранды откроются в Москве первыми

Омбудсмен в сфере столичного ресторанного рынка Сергей Миронов рассказал, что летние веранды при ресторанах и кафе начнут свою работу с апреля. Первыми будут крытые и обогреваемые помещения, сообщает РИА Новости .

По словам Миронова, точечно веранды начнут открываться к середине апреля. Прямо с 1 числа свои двери откроют обогреваемые помещения, а затем и остальные — по мере потепления.

«Многое от погоды будет зависеть. Если будет большое потепление, то будут массово открываться», — заявил Миронов.

Он подчеркнул, что сложность раннего открытия летних веранд заключается в их обслуживании. Официанты должны быть постоянно на местах. Если холодно, то люди не посещают заведение, а сотрудники заболевают.

«Поэтому раньше времени летние веранды никто не откроет. Откроют только те, у кого они полностью закрыты и обогреваются», — добавил Миронов.

Летние веранды без использования специализированного оборудования теперь могут быть установлены в Москве без предварительного согласования проекта. Подать уведомление о размещении летней веранды можно будет на портале mos.ru.