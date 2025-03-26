Летние веранды без спецоборудования в Москве можно размещать без согласования
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Летние веранды без использования специализированного оборудования теперь могут быть установлены в Москве без предварительного согласования проекта. Сезон традиционно стартует с 1 апреля, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Подать уведомление о размещении летней веранды можно будет на портале mos.ru», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.
Речь идет о летних верандах, на которых размещены зонты, не превышающие высоту первого этажа ресторана или кафе. Эти зонты имеют каркас из металла, дерева или композитных материалов.
Также на верандах должны присутствовать столы и стулья промышленного производства, а не предназначенные для использования в интерьере или на садовом участке. Еще на верандах должны быть размещены компактные элементы цветочного оформления.
Кроме того, веранды должны быть либо пристроены к кафе или ресторану, либо располагаться на расстоянии не более 5 метров от них.
При этом для летних веранд, оборудованных сложными конструкциями (перголы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные приборы и др.), по-прежнему требуется согласование.