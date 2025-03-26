Летние веранды без спецоборудования в Москве можно размещать без согласования

Летние веранды без использования специализированного оборудования теперь могут быть установлены в Москве без предварительного согласования проекта. Сезон традиционно стартует с 1 апреля, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Подать уведомление о размещении летней веранды можно будет на портале mos.ru», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Речь идет о летних верандах, на которых размещены зонты, не превышающие высоту первого этажа ресторана или кафе. Эти зонты имеют каркас из металла, дерева или композитных материалов.

Также на верандах должны присутствовать столы и стулья промышленного производства, а не предназначенные для использования в интерьере или на садовом участке. Еще на верандах должны быть размещены компактные элементы цветочного оформления.

Кроме того, веранды должны быть либо пристроены к кафе или ресторану, либо располагаться на расстоянии не более 5 метров от них.

При этом для летних веранд, оборудованных сложными конструкциями (перголы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные приборы и др.), по-прежнему требуется согласование.