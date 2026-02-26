Эксперт раскрыл стоимость особняка Стивена Сигала на Рублевке
Актер Стивен Сигал продает свой роскошный особняк на Рублевке за 700 млн рублей. Специалист по недвижимости Юрий Паршиков назвал реальную цену дома, сообщает Telegram-канал «Звездач».
У Сигала есть российское гражданство. В 2018 году он приобрел особняк в закрытом поселке в Подмосковье, который расположен в 10 км от МКАД. Ориентировочно, актер заплатил за особняк 80 млн рублей.
Недавно Сигал решил продать дом и переехать в другой. По словам Паршикова, голливудская звезда мог себе позволить выставить недвижимость за 700 млн рублей, что выше себестоимости. Продавец — известный актер, поэтому запросил больше стандарта.
Но на деле особняк, если не учитывать дизайн, мебель и прочее, стоит дешевле.
«В целом, подобная площадь в этом районе составляет до 300 млн рублей», — отметил эксперт.
Ранее Сигал заявил о желании сняться в российском кино. Он упомянул о существовании некоторых наметок на будущее, однако воздержался от конкретизации.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.