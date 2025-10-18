Актер Стивен Сигал заявил о желании сняться в российском кино
Фото - © РИА Новости, Екатерина Чеснокова
Голливудский артист Стивен Сигал заявил о намерении возобновить свою карьеру в кино. Он также подчеркнул, что хотел бы не просто вернуться к работе, но и сняться в российской киноленте, сообщает ТАСС.
Он упомянул о существовании некоторых наметок на будущее, однако воздержался от конкретизации, о чем именно идет речь.
«Да, я бы хотел сделать и то, и другое», — сказал Сигал, говоря о возвращении кино и работе с российскими режиссерами.
Массовый зритель знает Стивена Сигала по фильмам «Выше закона», «В осаде», «Смертельная зона», «Патриот», «Мерцающая смерть», «Сквозные ранения», «Ни жив ни мертв» и др.
В 2016 году он стал гражданином России, получив паспорт. 30 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин удостоил Сигала орденом Дружбы за значительный вклад в укрепление международного культурного и гуманитарного партнерства.
Ранее сообщалось, что Сигал открыл в России бизнес, который занимается переработкой отходов.
