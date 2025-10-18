сегодня в 09:46

Актер Стивен Сигал заявил о желании сняться в российском кино

Голливудский артист Стивен Сигал заявил о намерении возобновить свою карьеру в кино. Он также подчеркнул, что хотел бы не просто вернуться к работе, но и сняться в российской киноленте, сообщает ТАСС .

Он упомянул о существовании некоторых наметок на будущее, однако воздержался от конкретизации, о чем именно идет речь.

«Да, я бы хотел сделать и то, и другое», — сказал Сигал, говоря о возвращении кино и работе с российскими режиссерами.

Массовый зритель знает Стивена Сигала по фильмам «Выше закона», «В осаде», «Смертельная зона», «Патриот», «Мерцающая смерть», «Сквозные ранения», «Ни жив ни мертв» и др.

В 2016 году он стал гражданином России, получив паспорт. 30 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин удостоил Сигала орденом Дружбы за значительный вклад в укрепление международного культурного и гуманитарного партнерства.

Ранее сообщалось, что Сигал открыл в России бизнес, который занимается переработкой отходов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.